В Госдуме объяснили инцидент с российским флагом на Олимпиаде

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила инцидент с российским флагом на трибунах во время хоккейного матча на Олимпийских играх особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова передают РИА Новости.

«Если бы вывесили канадский флаг, его бы тоже убрали. Если команда в этот момент не играет, ее флагов не должно быть на стадионе. Это правило МОК — на Олимпиаде оно есть, а на чемпионатах мира нет», — сказала Журова.

Она добавила, что существуют специальные зоны, где демонстрация флагов разрешена или запрещена, и эти ограничения касаются также членов МОК с VIP-аккредитацией. По словам депутата, данное правило действует в основном на игровых видах спорта на Олимпиадах, в то время как на других соревнованиях, таких как фигурное катание, таких ограничений может не быть.

5 февраля американские хоккеистки обыграли чешских спортсменок со счетом 5:1 в первом матче группы A на Олимпиаде. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде. Полотнище провисело всего несколько минут, после чего его убрали.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Игр состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

Ранее в США заявили о намерении использовать Олимпиаду для усиления позиций.