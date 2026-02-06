Россия предоставила убежище испанцу, обвиняемому на родине в кибератаках

Испанский профессор Энрике Ариас Хиль, преследуемый на родине, получил политическое убежище в России. Об этом он сообщил ТАСС.

По информации агентства, испанские правоохранители обвинили профессора в кибератаках «в интересах России» и объявили его в розыск.

Как сообщало испанское издание El Mundo, в 2024 году Энрике Ариас Хиль прибыл в РФ по стипендии Casa Rusia для изучения русского языка. Сейчас он является одним из самых разыскиваемых в Европе преступников и внесен в списки Европола.

Предполагается, что 37-летний ученый вел Telegram-канал под псевдонимом «Русский дезинформатор» и связан с хакерской группировкой NoName057. В этом канале распространялись публикации, которые в Испании посчитали «пророссийской пропагандой».

По версии европейской полиции, Хиль координировал кибератаки на испанские госструктуры, транспортные компании и СМИ, в том числе на сайты правительства, Института национальной статистики, Королевского дворца и избирательных органов во время парламентских выборов в июле 2023 года.

Ранее Песков отреагировал на рассуждения о политическом убежище в РФ для Маска.