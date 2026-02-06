Размер шрифта
Общество

Барнаульца арестовали за многомиллионный перевод ВСУ

СК: житель Барнаула отправил ВСУ более 24 млн рублей в криптовалюте

Барнаульца арестовали за перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ) 24 миллионов рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

«По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый осуществил сбор денежных средств в размере более 24 млн рублей и приобрел на них криптовалюту, которую зачислил на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений ВСУ. «, — сказали там.

По данным правоохранителей. деньги предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности.

26-летнему мужчине предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма.

«Октябрьским районным судом г. Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя г. Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как уточняется, что барнаулец действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Он собирал деньги около месяца: весной прошлого года.

Ранее жителя Самарской области осудили на 10 лет за госизмену и связи с украинскими спецслужбами.
 
