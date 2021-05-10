УЕФА проведет ребрендинг Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед новым сезоном проведет ребрендинг Лиги чемпионов. Об этом сообщает Footy Headlines.
По информации источника, речь идет о незначительных визуальных правках логотипа турнира. В частности, изменится размер шрифта и местоположение символа товарного знака.
Также ожидается появление новых цветов в оформлении графики, однако на данный момент это маловероятно.
Обновленный логотип будет использоваться на протяжении следующих трех лет, вплоть до старта первого реформированного турнира с швейцарской системой и большим числом игр на групповом этапе.
Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону».