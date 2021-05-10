Бубнов призвал ЦСКА летом усилить состав

Эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах московского ЦСКА попадания в еврокубки на предстоящий сезон. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, красно-синие еще могут побороться за путевку в Лигу конференций.

«У ЦСКА еще остаются неплохие шансы на попадание в еврокубки. Однако в следующем сезоне армейцам потребуется усиление состава. Здесь тоже большая беда с обороной: чтобы решить проблему, нужно будет поискать не только хорошего центрального защитника, но и опорника.

Летом Оличу предстоит не меньшая головная боль, чем Гончаренко», — заявил Бубнов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице.

В заключительном матче сезона армейцы встретятся с московским «Динамо».

Ранее защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на судейство в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи».