Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу выигранных матчей в РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд бывшего защитника Сергея Игнашевича по числу выигранных матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

После победы в матче 29-го тура чемпионата России над «Краснодаром» со счетом 3:1, на счету 35-летнего голкипера их стало 278.

Напомним, что в прошлом месяце Акинфеев побил достижение Игнашевича по числу сыгранных минут в РПЛ.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице.

В заключительном матче сезона армейцы встретятся с московским «Динамо».

Ранее депутат Госдумы и бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении московского ЦСКА.