Овечкин впервые в карьере пропустил 11 матчей в сезоне за «Вашингтон»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз» из-за повреждения.

Прошедшая встреча, завершившая победой «Кэпиталз» со счетом 2:1 в овертайме, стала 11-й пропущенной для Овечкина в течение нынешнего сезона.

Овечкин в этом сезоне пропустил семь игр из-за травмы, а также четыре из-за нарушения протокола по коронавирусу. Овечкин ни разу не пропускал более десяти игр. В последний раз хоккеист десять раз не играл в сезоне-2009/2010, тогда Овечкин шесть раз не выходил на лед из-за повреждения, а еще на четыре игры был дисквалифицирован.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь с 3 на 4 мая, Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с травмой Александра Овечкина и назвал примерные сроки возвращения россиянина в строй.