Бразильский нападающий Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Об сообщает пресс-служба клуба в Twitter. Нынешнее соглашение бразильского футболиста истекло 30 июня следующего года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи даже отправил в каталонский клуб письмо с просьбой оставить нападающего в покое.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Неймар сыграл в 27 матчах и записал на свой счет 15 голов.

Форвард пополнил состав парижского клуба в 2017 году. До этого он выступал за каталонскую «Барселону», а сумма его трансфера стала рекордной — €222 млн. В составе французской команды Неймар трижды выиграл чемпионат Франции, по два раза становился победителем Кубка страны и Кубка французской лиги, а также три раза выиграл Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что Неймар продлит контракт с «ПСЖ» еще на четыре года.