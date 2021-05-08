Экс-форвард сборной России оценил шансы «Спартака» на Лигу чемпионов

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о шансах московского «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.

В 29-м туре национального первенства «Спартак» встречается на домашней арене с подмосковными «Химками».

«Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут Лига чемпионов?» — заявил Кирьяков.

Столичный клуб идет после 28 туров чемпионата России на втором месте, имея в активе 53 очка. Прямым конкурентом на попадание в Лигу чемпионов для «Спартака» является другой московский клуб — «Локомотив». Железнодорожники» идут на третьем месте, имея на балл меньше. В поединке 29-го тура подопечные Марко Николича на нейтральном поле сыграют с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков провел тренировку с командой перед матчем с московским «Спартаком», передает пресс-служба химчан в Instagram.