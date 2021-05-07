Тренер «Сочи» эмоционально оценил игру Заболотного в игре с «Ротором»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов эмоционально оценил игру Антона Заболотного в игре с волгоградским «Ротором».

Напомним, форвард отдал голевую передачу на 93-й минуте.

Черноморский клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Игра Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на четвертом месте, имея в активе 52 очков. В следующем туре южане встретятся с подмосковными «Химками». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Ротор» занимает 14 место, набрав 21 очко. В следующем туре клуб берегов Волги померится силами с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА подписал контракт с футболистом «Сочи» Антоном Заболотным.