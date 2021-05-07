Агент отреагировал на новость об интересе «Болоньи» к Дивееву

Олег Еремин, агент футболиста московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что его клиентом интересуется итальянская «Болонья», передает Sport24.

«Пока никто из «Болоньи» ко мне не обращался по Игорю. Моя реакция на такой интерес? Это естественный процесс. У Игоря пока есть планы остаться в ЦСКА», — сказал Еремин.

В текущем сезоне Дивеев провел 30 матчей, отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Болонья» занимает 12-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда Синиши Михайловича сыграет с «Удинезе». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

ЦСКА расположился на шестом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 47 баллов. 8 мая подопечные Ивицы Олича сыграют с «Краснодаром». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Болонья» заинтересована в услугах игрока московского ЦСКА Игоря Дивеева.