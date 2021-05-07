Клубы АПЛ оштрафуют за попытку создания Суперлиги
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) оштрафуют за попытку создания Суперлиги, передает The Telegraph.
Будут ли санкции применены сразу или будут вычитаться из доходов от трансляций матчей чемпионата Англии сейчас неизвестно.
О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.
20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».
На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.
Ранее экс-игрок английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что испанцы хотят создать Суперлигу из-за того, что они не могут конкурировать на футбольном поле с английскими командами.