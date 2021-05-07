Клубы АПЛ оштрафуют за попытку создания Суперлиги

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) оштрафуют за попытку создания Суперлиги, передает The Telegraph.

Будут ли санкции применены сразу или будут вычитаться из доходов от трансляций матчей чемпионата Англии сейчас неизвестно.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.

Ранее экс-игрок английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что испанцы хотят создать Суперлигу из-за того, что они не могут конкурировать на футбольном поле с английскими командами.