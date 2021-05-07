Блогер Пол опасается за свою жизнь после слов Мейвезера
Блогер Джейк Пол опасается за свою жизнь после слов непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, который пообещал его убить. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.
«На улицах уже ходят слухи, что Флойд послал за мной головорезов, чтобы попытаться убить меня или причинить мне боль.
Если я умру, я умру за бейсболку», — написал Джейк.
Напомним, что будущие соперники (Логан Пол и Мейвезер) провели дуэль взглядов, которая закончилась потасовкой. Логан, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. Пол продолжал провоцировать известного боксера, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьет соперника». Видео этого эпизода доступно на странице Showtime Boxing в Twitter
На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.
Ранее сообщалось, что Блогер Пол, победивший экс-чемпиона Bellator, хочет подраться с Макгрегором.