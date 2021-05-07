«Спартак» может назначить Виторию на пост главного тренера из-за лояльности

Московский «Спартак» может назначить Руй Виторию на пост главного тренера.

По информации «Чемпионата», португальский специалист привлекает руководство красно-белых из-за своей лояльности и готовности работать в уже сложившейся системе без попыток построить вместо нее что-либо.

Также Витория готов развивать футболистов из текущего состава и не будет. запрашивать увеличенный трансферный бюджет в предстоящее летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая столичный «Локомотив» на одно очко.

Следующий матч «Спартак» проведет 10 мая на стадионе «Открытие банк Арена» против «Химок».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в «Милан».