«Зенит» не контактировал с «Барселоной» по Умтити

Петербургский «Зенит» не контактировал с «Барселоной» по поводу защитника Самюэля Умтити. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает важнейшей задачей продажу футболиста в предстоящее летнее трансферное окно, так как он проигрывает конкуренцию другим защитникам и не входит в планы главного тренера Роналда Кумана.

Отмечается, что упоминавшиеся в качестве интересантов в различных СМИ «Манчестер Сити», «Лион», «Ницца» и «Зенит» на самом деле не направляли никаких запросов по Умтити в «Барселону».

Действующее трудовое соглашение француза с сине-гранатовыми истекает в 2023 году. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Умтити провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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