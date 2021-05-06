Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Бирмингем

«Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме в качестве альтернативного варианта проведения финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт в Twitter.

После того, как в финал Лиги чемпионов вышли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси» — начались разговоры о том, что решающий матч турнира логично провести именно в этой стране. Учитывая все проблемы, связанные с карантином и ограниченной возможностью передвигаться по Европе.

УЕФА в настоящий момент по-прежнему настроен провести финал в Стамбуле. Матч должен состояться 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Финальный матч Лиги чемпионов смогут посетить 25 тыс. зрителей.

Участники финального матча получат от УЕФА по четыре тысячи билетов, при этом болельщикам, которые поедут в Турцию, понадобятся документы о вакцинации и отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тыс. зрителей.