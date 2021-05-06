Twitter сборной Канады дал совет болельщикам на матч с Россией

Пресс-служба сборной Канады отреагировала на выход сборной России в финал юниорского чемпионата мира.

«Игра за золотые медали назначена. Готовьте поп-корн», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне обыграли в 1/2 финала обыграли Финляндию. Встреча завершилась со счетом 6:5.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

Канадцы со счетом 8:1 обыграли сверстников из Швеции.

Ранее Россия обыграла Финляндию в полуфинале юниорского чемпионата мира.