Экс-тафгай НХЛ: я бы в ответ на действия Уилсона въехал во вратаря «Вашингтона», словно бульдозер

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий подкаста Morning Skate Шон Эйвери прокомментировал эпизод в матче между «Рейнджерс» и «Вашингтоном», в котором Том Уилсон травмировал российского нападающего Артемия Панарина.

«Я бы хотел иметь машину времени, чтобы навести порядок в эпизоде с Томом Уилсоном. Если бы я был хоккеистом «Рейнджерс» сейчас, я бы не стал его преследовать или драться с ним. Я бы медленно выбросил шайбу в чужую зону, чтобы вратарь «Вашингтона» был вынужден выйти из ворот, чтобы забрать ее. А затем въехал бы в него, словно гребаный бульдозер», — сказал Эйвери.

Стоит отметить, что от действий форварда «Вашингтона» Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин. Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин пропустит из-за повреждения последние три матча регулярного чемпионата НХЛ.

Всего он провел на льду в этой игре 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ после драки с Уилсоном.