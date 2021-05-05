Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл 49-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович Фокина в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась победой третьей ракетки мира в трех сетах: 4:6, 6:4, 6:2.

Медведев по ходу поединка совершил три двойных ошибки, сделал пять подач навылет и выиграл 76% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал престижного турнира 24-летний уроженец Москвы поспорит с представителем Чили Кристианом Гариным, занимающим 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).



В 2021 году Медведев стал победителем Кубка ATP в составе сборной России и турнира в Марселе. Также игрок сумел пробиться в финал Australian Open, где впоследствии уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели.