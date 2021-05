Гвардиола повторил уникальное достижение Фергюсона

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

По данным Squawka, каталонский специалист повторил уникальное достижение экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который выходил в финал Лиги чемпионов в трех различных десятилетиях.

Добавим, что в двух решающих матчах Лиги чемпионов Гвардиоле противостоял как раз Фергюсон — обе встречи завершились в пользу нынешнего наставника «горожан».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.

Only two managers have reached a European Cup / Champions League final in three different decades:



Sir Alex Pep

✅ 1990s ✅ 2000s

✅ 2000s ✅ 2010s

✅ 2010s ✅ 2020s



And they faced each other in two of them. #UCL pic.twitter.com/x4vZZU1xEV