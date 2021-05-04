Первый финал ЛЧ Гвардиолы: «Ман Сити» уничтожил «ПСЖ»

«Манчестер Сити» — ПСЖ — 0:0

Еще никогда «Манчестер Сити» не играл в финале Лиги чемпионов, хотя Хосеп Гвардиола уже долго работает в команде и давно мечтает именно о победе в этом турнире, который он не брал даже со времен «Барселоны», хотя успел поработать еще и в «Баварии».

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На этот раз шанс был просто потрясающий. Перевернув во втором тайме первую игру в Париже (2:1), «горожане» получили солидный перевес: в ответной встрече французам обязательно было забивать минимум два мяча. Но это еще не все.

Никогда в истории английские команды не проигрывали в Лиге чемпионов двухматчевых противостояний, выиграв первую игру на выезде. Ну а французские никогда не побеждали, уступив в первом поединке дома.

Кроме того, из-за повреждения, полученного в игре последнего тура Лиги 1, в запасе остался Килиан Мбаппе, который был, пожалуй, главной надеждой команды Маурисио Почеттино.

А еще в Манчестере в день матча неожиданно случился снегопад, и поляна к стартовому свистку оказалась изрядно припорошена снегом.

Несмотря на все это и на дисквалификацию удаленного в первой игре Идриса Гуйе, ПСЖ начал очень здорово. С первых минут сине-красные завладели территорией и принялись окучивать чужую штрафную.

С игры было несколько хороших подходов и заблокированный удар Неймара, а затем произошло несколько падений в штрафной. Сначала на входе в нее слева на газон рухнул Анхель ди Мария, однако обслуживавший встречу Бьорн Кюйперс не среагировал, а VAR себя никак не проявил.

Эпизод был заигран, но в первой же остановке голландский арбитр указал на точку в штрафной «Сити». Правда, по другому поводу: это Александр Зинченко, вытеснивший из стартового состава Жоау Канселу, сыграл рукой при подаче.

Украинец был крайне недоволен решением судьи, а тому быстро подсказали видеоассистенты, что нужно посмотреть повтор и убедиться, что мяч скользнул защитнику по плечу, не задев запрещенной части тела. В результате пенальти был отменен.

Прошла всего пара минут, и Зинченко стал героем на другой половине поля. Он рванул от центральной линии, а Эдерсон сделал ему шикарную длинную передачу. Александр оказался с мячом слева от штрафной и выкатил его назад в центр под удар Кевину де Брейне.

Выстрел бельгийца попал в защитника, но мяч отскочил максимально удачно для набежавшего справа Рияда Мареза, отправившего его в ворота с правой ноги в касание между ног бросившегося наперерез Кейлора Наваса.

Пропущенный мяч не повлиял на атакующую активность команды Почеттино. Да и расклад для нее изменился не слишком сильно: забивать нужно было все те же два мяча, и при 2:1 в пользу гостей игра перешла бы за пределы 90 минут в дополнительное время.

Вскоре Маркиньос после навеса со штрафного перепрыгнул Джона Стоунза и после удара головой мяч попал в перекладину. Затем ди Мария обокрал Бернарду Силву, получившего от Эдерсона пас перед штрафной «Сити», и с 25 метров малость не попал в не контролировавшийся голкипером угол, чем заставил схватиться за голову своего наставника.

ПСЖ продолжал поддавливать, но в концовке тайма чуть не пропустил мяч в добавленное время, однако рикошет от защитника после обводящего удара Мареза от линии штрафной сыграл в пользу Наваса.

Во второй половине встречи подопечные Почеттино старались перевернуть игру, но «горожане» грамотно, а где-то и самоотверженно защищались. Режиссер же периодически вылавливал укутанного в теплые вещи на скамейке запасных Мбаппе с грустными глазами.

На 62-й минуте проведший просто блестящий матч Зинченко перехватил на своей половине поля на левом фланге передачу и начал быструю контратаку, доставив мяч вперед де Брейне.

«Горожане» в своем выпаде оказались в численном большинстве, и в итоге получивший от де Брейне пас Фил Фоден на скорости покатил мяч параллельно воротам несшемуся к ним Марезу, и марокканец без помех забил его под перекладину от дальней штанги.

На 69-й минуте нервы сдали у ди Марии. Аргентинец уже за боковой повздорил с Фернандиньо и, направляясь за мячом, чтобы бросить аут, умышленно резко наступил шипами на ногу толкнувшему его ранее капитану «Сити».

Кюйперс был неумолим, сразу же предъявив аргентинцу красную карточку, но и VAR-проверка подтвердила решение арбитра.

ПСЖ остался в меньшинстве, а на поле на какое-то время страсти стали превалировать над футболом. Марко Верратти рубанул Фодена и получил желтую, а пока англичнин лежал, в него мячом слегка, но явно специально зарядил Паредес.

Разбираться с полузащитником рванул Зинченко, но вспышка агрессии украинца привела лишь к тому, что Паредес схватил его за шею, Фернандиньо отчитал, а арбитр наградил «горчичником».

Дальше жестко срубили де Брейне, а поскольку Кюйперс не зафиксировал фола, бельгиец в следующем эпизоде решил поквитаться с обидчиком самостоятельно и тоже увидел перед собой желтый прямоугольник.

Вернул противостояние в область футбола Фоден, чей филигранный удар из-под защитника с 19 метров по уходящей от Наваса траектории угодил в дальнюю штангу.

Все было окончательно ясно, и в оставшееся время разве что Преснель Кимпембе «косой» попал в Габриэля Жезуса, заработав желтую карточку, а Серхио Агуэро вышел на замену, немножко поиграть в победном полуфинале. Мбаппе же так и не появился на поле.

«Манчестер Сити» пробился в свой первый еврокубковый финал за последние полвека и ждет, кто ему там достанется — соотечественники из «Челси» или же мадридский «Реал», который «горожане» обыграли в плей-офф ЛЧ в прошлом году.