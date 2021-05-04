Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей в плей-офф среди тренеров

Как сообщает Opta Sports, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов.

Ответный полуфинальный матч с «ПСЖ» стал 63-й игрой в плей-офф в качестве тренера для Гвардиолы. Тренер обошел по этому показателю Карло Анчелотти, у которого 62 игры. До «Сити» Гвардиола работал в «Барселоне» и «Баварии».

В Манчестере продолжается ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». После первого тайма счет 1:0 в пользу английской команды.

На 11-й минуте матча Зинченко после дальнего выноса в исполнении Эдерсона стартовал своей половины поля, дошел до чужой штрафной и отпасовал на Де Брёйне. Бельгиец пробил, попал в защитника, но благодаря рикошету мяч оказался у Мареза, который с острого угла пробил под дальнюю штангу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.