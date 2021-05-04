Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о протестах фанатов

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», посол клуба Петер Шмейхель высказался о протестах, которые устроили болельщики клуба, передает Daily Mail.

Фанаты прорвались на поле стадиона перед матчем «Ливерпуля», который должен был состоятся 2 мая. В итоге встреча оказалась перенесена.

«Я не думаю, что на стадионе в этот момент находились настоящие фанаты. Я считаю их идиотами, возмутителями спокойствия. Никто из них не помнит ни о чем хорошем. Некоторые даже не родились, когда Глейзеры стали владеть клубом», — заявил Шмейхель.

Перед матчем с «Ливерпулем» болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки.

Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

Ранее сообщалось, что руководство английской Премьер-лиги выступило с заявлением по поводу переноса матча 34-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».