Овечкин полностью восстановился от травмы и сыграет против «Рейнджерс»

Хоккеист клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин полностью восстановился от травмы и сыграет в матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин и Карлсон были полноправными участниками утренней тренировки. В матче с «Рейнджерс» оба будут принимать участие», — написал журналист Том Гулитти в Twitter.

Овечкин в текущем розыгрыше регулярного чемпионата провел 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 24 шайбы и сделав 18 результативных передач. Без учета грядущего матча с «Пингвинз» у «Вашингтона» до старта плей-офф останется еще шесть матчей. Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ забросил 730 шайб в матчах регулярного чемпионата, и с этим показателем россиянин располагается на шестой строчке в списке лучших снайпером лиги за всю историю. Впереди Овечкина находится канадец Марсель Дионн, имеющий на один гол больше. Рекордсменом остается Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

Ранее Овечкин вышел на утреннюю раскатку «Вашингтона» перед матчем с «Питтсбургом».