В Санкт-Петербурге задержали блогера и бойца ММА Тарасова

На перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге задержали известного блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов подозревают Тарасова его друга Никиту Солонина в совершении противоправных действий во время движения поезда «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Сами приятели комментируют произошедшее так: «На нас написал заявление некий гражданин, который оказался «со связами».

Напомним, что 30-летний Тарасов является победителем Всероссийского турнира по рукопашному бою, вице-президентом Северо-Западной федерации боевого самбо России, чемпионом Санкт-Петербурга по боевому самбо, судьей национальной категории по боевому самбо, а также лицензированным судьей союза ММА России.

Ранее сообщалось, что умер иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат, потерявший сознание на ринге во время боя на молодежном чемпионате мира в польском Кельце.