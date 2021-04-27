Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

В Мадриде проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси», На 29-й минуте нападающий испанской команды Карим Бензема сравнял счет в матче. Этот гол стал для футболиста 71-м гол в Лиге чемпионов. Бензема сравнялся по количеству голов с экс-форвардом «Реала» Раулем.

После первого тайма счет в матче 1:1.

Больше голов в Лиге чемпионов забили только три футболиста: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

12 из 71 гола в Лиге чемпионов Бензема забил в составе «Лиона», за который он играл до перехода в «Реал» в 2009 году.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити». Первый матч состоится в Париже 28 апреля, ответный поединок пройдет в Манчестере 4 мая.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Челси».