Президент «Реала» планирует подать в суд на УЕФА

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует подать в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Corriere della Sera.

Напомним, Перес является президентом европейской Суперлиги. Он считает, что действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. По мнению Переса, УЕФА не может организовывать все футбольные турниры в Европе.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее Тьерри Анри раскритиковал «Арсенал» за желание участвовать в Суперлиге.