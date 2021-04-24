СМИ: Кремль воздействовал на Абрамовича в деле Суперлиги

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович принял решение отказаться от участия в европейской Суперлиги из-за нежелания вступать в конфликт с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации источника, после объявления о создании Суперлиги, функционер получил письмо из Кремля, где было указано, что Россия не заинтересована в создании этого турнира.

«Большая мировая политика сыграла свою роль: Абрамовичу не хочется портить отношения с президентом Путиным», — отмечено в издании.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что «Челси» выпустил официальное заявление о своем участии в европейской Суперлиге. В заявлении клуба указано, что команда сожалеет о том, что решение о вступлении в новый турнир, которое было продиктовано амбициями, было принято не после разговора с болельщиками и другими заинтересованными сторонами.