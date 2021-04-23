УЕФА выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, со стороны УЕФА предусмотрена определенная компенсация в рамках согласованных параметров.

Также функционер отметил, что не испытывает обиды из-за того, что стадион «Газпром Арена» не получил дополнительной игры плей-офф чемпионата Европы, так как в этом случае риску бы подверглось футбольное поле.

Напомним, что финальный этап Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Финальная игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Алексей Сорокин высказался об организации мер санитарной безопасности при проведении в городе дополнительных матчей турнира.