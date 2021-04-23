Зобнин назвал имя игрока, которого хотел бы вернуть в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал имя игрока, которого хотел бы вернуть в клуб.

По его мнению, было бы здорово выйти на поле вместе с бразильским хавбеком Фернандо.

«Я получал огромное удовольствие от игры с ним в центре поля», — заявил Зобнин в интервью клубной пресс-службе.



Также Зобнин заявил, что мечтает забить мяч крученным ударом с левой ноги в дальний угол.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков после 26 туров. В предстоящее воскресенье красно-белые на своем поле встретятся с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» планирует продлить контракты с нападающим Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым.