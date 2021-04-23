Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о перспективах сборной России на Евро-2020, передает RT.

«Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в мое время. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны», — сказал Аршавин.

Также Аршавин отметил, что ключевая игра группового этапа с Данией пройдет в Копенгагене, но сборная отлично готова и покажет хороший результат.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне встретятся с бельгийцами, финнами и датчанами.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Рейтер отказался предоставлять Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии допуска зрителей на матчи чемпионата Европы — 2020.