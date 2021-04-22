УЕФА может забанить «Реал» и «Ювентус» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса», которые в минувший понедельник приняли решение объявить об участии в европейской Суперлиге.

По информации As, организация планирует не допустить действующих чемпионов Испании и Италии до розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22, который стартует в сентябре текущего года.



Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА настроены менее радикально и не хотят лишать оба клуба возможности играть в очередном сезоне Лиге чемпионов.

Более подробно данный вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании, которое запланировано на 23 апреля.

Ранее сообщалось, что главный тренер »Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вышел к протестующим на базе клуба болельщикам