Тренер «Миннесоты» восхищен игрой Капризова в дебютном сезоне в НХЛ

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон оценил игру форварда Кирилла Капризова в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:1) россиянин забросил 19-ю шайбу в сезоне и побил клубный рекорд по числу голов среди новичков лиги, превзойдя достижение словака Мариана Габорика в сезоне-2000/01.

«Кирилл сыграл невероятно. Я не был в клубе, когда тут играл Габорик. Но Капризов — особенный игрок. Сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень.

Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ», — приводит слова Эвасона официальный сайт лиги.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 38 (19+19) очков.

В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что Капризов стал четвертым россиянином, которому удалось установить клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне НХЛ.