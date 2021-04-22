Подписчики высмеяли бойца UFC за фото с сыном Кадырова

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев опубликовал в Instagram фотографию с сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адамом.

На снимке спортсмен чеченского происхождения и 13-летний Кадыров провели дуэль взглядов.

«Адам — мой брат», — подписал фото Чимаев.

В комментариях к посту пользователи соцсети высмеяли фотографию и заявили о желании отписаться от бойца.

«Каково это — быть ручной игрушкой?», «Не надо путать спорт с лизоблюдством», «Зачем тебе фото с подставным чемпионом?», «Лучше бы не позорил себя», — писали они.

8 апреля Адам Кадыров провел боксерский поединок против Аслана Баттирова. Во втором раунде соперники устроили активный размен ударами, но в один момент судья разнял боксеров и начал десятисекундный отсчет. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Ранее сообщалось, что сын главы Чеченской республики может провести повторный бой.