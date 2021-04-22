Перес — о реакции на Суперлигу: не видел в своей жизни такой агрессии

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал реакцию на создание европейской Суперлиги, передает El Larguero.

После объявления о создании нового турнира клубы-основатели столкнулись с серьезной критикой и даже агрессией не только со стороны футбольных чиновников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), национальных Федераций и Международной федерации футбола (ФИФА), но и болельщиков.

«Я никогда не видел такой агрессивности, это было что-то организованное. Это нас всех удивило. Когда мы опубликовали эту новость, мы попросили встретиться с президентом УЕФА и ФИФА. Они не ответили нам. Не видел в своей жизни такой агрессии, угроз, оскорблений, как будто мы убили футбол», — заявил Перес.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте раскритиковал Союз европейских ассоциаций (УЕФА) за распределения финансирования.