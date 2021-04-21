Титов высказался о возможном возвращении Карреры в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на пост наставника красно-белых, передает Sport24.

«Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в «Спартаке». Знаете, Моуриньо тоже освободился. Пусть возьмут на заметку», — сказал Титов.

20 апреля Каррера был уволен с поста наставника клуба «Бари», который выступает в третьем по силе дивизионе Италии. Он возглавил команду 9 февраля, подписав контракт на полгода с опцией автоматического продления в случае выхода в Серию B.

После 34 матчей чемпионата страны «Бари», набравший 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. В последней встрече под руководством итальянского тренера клуб сыграл вничью с «Палермо» (2:2).

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

Ранее Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что специалист готов вернуться в Россию.