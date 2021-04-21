Министр спорта Московской области готов отпустить Черевченко в «Локомотив»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что наставник «Химок» Игорь Черевченко может возглавить московский «Локомотив», передает Sport24.

«Мы надеемся, что Черевченко останется с нами. С другой стороны, мы поймем, если Игорь Геннадьевич выберет условный «Локомотив». Мы спокойно его отпустим и не будем вставлять палки в колеса», — сказал Терюшков.

Черевченко возглавлял красно-зеленых с 2014 по 2016 год. В сезоне-2014/15 «железнодорожники» стали обладателями Кубка России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков.

21 апреля подопечные Марко Николича сыграют в 1/2 финала Кубка России против столичного ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Фламенго» Габриэла.