Агуэро сообщил родным о скором переходе в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» летом 2021 года, сообщает Beteve.

По информации источника, футболист сообщил членам семьи и друзьям, что подпишет с сине-гранатовыми контракт на два сезона.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

После 30 матчей чемпионата Испании каталонский клуб, набравший 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Сине-гранатовые отстают от лидирующего мадридского «Атлетико» на пять баллов.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» ведет переговоры с агентом нападающего «Манчестер Сити».