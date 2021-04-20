Европейская Суперлига расформирована, сообщает Anfield Talk в Twitter.

Стоит отметить, что первыми о выходе из состава турнира объявили «Челси» и «Манчестер Сити». Затем стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также готовят документы о выходе из соревнований.

Затем в СМИ появилась информация о том, что «Барселона», и «Атлетико» больше не хотят принимать участие в соревнованиях.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее фанаты лондонского «Челси» устроили празднование после новости о том, что «синие» готовят документы о выходе из Суперлиги.