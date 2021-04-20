УЕФА не исключит участников Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет исключать из нынешнего розыгрыша еврокубков мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», которые заявили о своем присоединении к Суперлиге, сообщает ESPN.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Порту» могут вернуться в Лигу чемпионов вместо исключенных команд.