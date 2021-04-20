МОК будет перенимать опыт Евро-2020 при проведении Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет ориентироваться на чемпионат Европы по футболу при проведении летних Игр-2020 в Токио.

«Мы будем пристально следить за Евро и перенимать опыт по борьбе с коронавирусом, учитывая предстоящую Олимпиаду в Токио. И мы уверены, что даже в нынешних условиях международные соревнования могут быть проведены», — заявил Бах на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что организаторы Игр в Токио не рассматривают вариант их отмены.