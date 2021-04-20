Тренер оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентный уровень

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением о шансах олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень.

«Думаю, что нереально. Нереально не потому, что они сами не могут, а потому, что наступают более быстрые и более молодые. Они просто быстрее, вот и все. Поэтому нереально.

Но только время покажет. Мы можем рассуждать об этом и выдвигать версии, но посмотрим, как оно будет», — сказал Давыдов в интервью Василию Конову, которое опубликовано в YouTube.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова оценила выступление российских фигуристок на чемпионате мира.