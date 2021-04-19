«Зениту» предложили участие в Суперлиге

Российский журналист Василий Конов заявил, что петербургскому «Зениту» предлагали принять участие в Суперлиге.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счет спонсора) — это «Зенит». Но, спонсор «Зенита» — спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось», – написал Конов в своем Telegram-канале.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить клубы Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков.