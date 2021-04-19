Петржела: Суперлиге нужны лучшие, из России подойдет только «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал создание европейской Суперлиги. Российские клубы не приглашены для участия в турнире. Кроме того, РПЛ высказалась против нового соревнования.

«Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать «Зенит». «Зениту» участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово», — сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги.