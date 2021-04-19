«Я за олдскул»: Самедов прокомментировал создание Суперлиги

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги. Отметим, что российские клубы не приглашены участвовать в этом турнире.

«Богатые клубы решили стать еще богаче. Футбол не будет прежним. Как меняется весь мир, так и спорт. Я за олдскул. Для меня в приоритете выступать в национальных первенствах, добиваться побед и участия в еврокубках. В Суперлиге же весь вопрос заключается только в финансах, везде рулят деньги. Что касается запрета для игроков клубов Суперлиги выступать за свои национальные сборные, то я не могу понять, как это возможно технически. За топ-клубы играют звездные футболисты, а им могут запретить представлять свою сборную. Как это возможно? Думаю, тут все еще висит в воздухе. К тому же это бьет по правам самих футболистов, которых ставят в настолько ограниченное положение. Любой футболист хочет играть за свою национальную сборную и представлять ее цвета на чемпионатах мира и континентальных первенствах», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.