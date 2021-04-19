Экс-президент РФС рассказал, какие проблемы ждут российский футбол после создания Суперлиги

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о том, какие негативные последствия для российского футбола несет в себе создание европейской Суперлиги.

«Во-первых, Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейших команд. Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в Лиге чемпионов. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу. Все это несет негативные последствия для клубов, с точки зрения как зрелищности, так и финансов. Из российских клубов никто бы не смог там играть», — сказал Колосков в интервью «Чемпионату».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Российские клубы не приглашены участвовать в Суперлиге.

Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.