УЕФА будет отстранять игроков и клубы Суперлиги от турниров под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой, Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

«Любой клуб и игрок, участвующий в Суперлиге, может быть отстранен от всех соревнований УЕФА и ФИФА на европейском или международном уровне», — гласит текст заявления в источнике.

В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что клубы европейской футбольной Суперлиги получат единовременный платеж в размере €3,5 млрд для реализации планов инвестиций.

