Владелец туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов (ЕСА) в связи с созданием нового футбольного турнира — европейской Суперлиги. Об этом сообщает журналист Габриэле Маркотти.

Помимо этого, из состава организации вышли все 12 клубов-основателей Суперлиги.

В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в новом состязании, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в соревновании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

