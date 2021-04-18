Чайковская прокомментировала успехи сборной России по фигурному катанию

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Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала успехи сборной России по фигурному катанию, передает «Российская газета».

Национальная команда впервые в своей истории выиграла командный чемпионат мира, который завершился 17 апреля в японской Осаке. Сборная набрала 125 баллов, что на 15 очков больше, чем у команды США, занявшей второе место.

«Вселенская победа. Наша команда сначала выиграла чемпионат мира в Стокгольме, а потом командный турнир, который будет и на Олимпийских играх. Это очень серьезный результат. У нас потрясающая сборная во всех видах программы», — заявила Чайковская.

На мировом первенстве в Стокгольме российские фигуристы выиграли золотые медали в трех из четырех видах — танцах, спортивных парах и женском одиночном катании, где весь пьедестал заняли российские фигуристки (Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова).

Ранее сообщалось, что российские и японские фигуристы устроили совместное шоу на командном чемпионате мира, соревновательная часть которого прошла с 15 по 17 апреля в Осаке. Российские и японские спортсмены сделали номер для показательного выступления. Видео проката доступно на YouTube-канале Первого канала.