Стало доступно видео проката Туктамышевой на командном ЧМ в Осаке

На сайте Первого канала стало доступно видео проката серебряной призерки мирового первенства 2021 года в Стокгольме Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

За свой прокат Туктамышева получила 146,23 балла, что позволило ей по итогам соревнований занять третье место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.